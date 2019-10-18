ПЕКИН, 18 окт /ПРАЙМ/. Реальный располагаемый доход на душу населения в Китае за первые три квартала 2019 года составил около 22,8 тысячи юаней (около 3,2 тысячи долларов), свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

"За первые три квартала 2019 года реальный располагаемый доход на душу населения достиг 22 882 юаня, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,8%. С учетом ценового фактора рост показателя составил 6,1%", — говорится в докладе.

Также отмечается положительная динамика в сокращении уровня доходов между городским и сельским населением. Так, реальный располагаемый доход на душу населения в городах за первые 9 месяцев этого года составил 31 939 юаней (4,5 тысячи долларов), реальный рост составил 5,4%, располагаемый доход на душу населения доход сельских жителей составил 11622 юаня (1,63 тысячи долларов), реальный рост — 6,4%. Таким образом, коэффициент располагаемого дохода на душу населения между городом и селом составил 2,75, что на 0,03 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом средний по стране доход на душу населения составил 19882 юаня (2,8 тысячи долларов), что на 9% больше, чем за первые три квартала 2018 года.