ПЕКИН, 18 окт /ПРАЙМ/. Объем промышленного производства в Китае в сентябре вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, показатель оказался значительно лучше прогнозов аналитиков, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался на 1,4 процентных пункта выше, чем в августе, когда промышленное производство выросло на 4,4% — худший показатель за 17 лет. Аналитики в свою очередь выступали с достаточно пессимистичным прогнозом, ожидая рост показателя в сентябре лишь до 4,9%.

В целом за девять месяцев 2019 года объем промышленного производства в Китае вырос на 5,6%, также превысив ожидания экспертов, прогнозировавших рост в 5,5%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.