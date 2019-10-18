ПЕКИН, 18 окт /ПРАЙМ/. Рост инвестиций в основные активы в Китае (за исключением сельского хозяйства) по итогам I-III кварталов 2019 года составил 5,4%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления страны.

"За первые три квартала 2019 года общий объем инвестиций в основные активы в Китае (за исключением сельского хозяйства) достиг 46,12 триллиона юаней (около 6,5 триллионов долларов), рост в годовом выражении составил 5,4%. В том числе частные инвестиции составили 26,48 триллиона юаней (около 3,7 триллиона долларов), что на 4,7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года", — говорится в докладе статбюро.

Отмечается, что за указанный период времени инвестиции в первичный сектор экономики сократились на 2,1%, во вторичный – выросли на 2,0%, в том числе в обрабатывающую промышленность возросли на 2,5%. При этом вложения в третичный сектор экономики – сферу услуг – выросли на 7,2%. Объем инвестиций в инфраструктуру вырос на 4,5%.

Рост инвестиций в развитие недвижимости и жилищного строительства за первые 3 квартала 2019 года в годовом выражении составил 10,5%, объем инвестиций достиг 9,8 триллионов юаней (1,4 триллиона долларов).

По итогам 2018 года объем инвестиций в основные активы Китая составил 63,56 триллиона юаней (9,37 триллиона долларов). Аналитики внимательно следят за долей инвестиций частного сектора, так как слабые инвестиции могут свидетельствовать о пессимистическом настрое бизнеса относительно дальнейших перспектив экономики Китая.