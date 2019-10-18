БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Саммит Евросоюза утвердил в пятницу Кристин Лагард новым руководителем Европейского центрального банка, сообщила пресс-служба Евросовета.

"Сегодня Европейский совет назначил Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка на срок восемь лет", — говорится в распространенном на саммите сообщении.

Лагард сменит Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ее кандидатура уже была согласована лидерами ЕС на саммите в июле.