БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Решение США применить пошлины на импорт из ЕС из-за разбирательств по Airbus вынуждает Евросоюз ввести в будущем свои пошлины в рамках дела Boeing, заявила в пятницу еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

В пятницу США вводят новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску США от 2004 года.

"Мы сожалеем о выборе США пойти дальше в вопросе пошлин. Этот шаг не оставляет нам никакой альтернативы, кроме как выполнить в должном порядке наши собственные пошлины по делу Boeing, в рамах которого было признано, что США нарушают правила ВТО", — говорится в заявлении еврокомиссара.

По ее словам, "применение пошлин в отношении друг друга не служит ничьим долгосрочным интересам".

"Это нанесет значительный ущерб высокоинтегрированной цепочке поставок авиационных секторов в США и ЕС, приведет к сопутствующему ущербу для многих других секторов, уже страдающих от напряженности в сфере торговли", — полагает она.

ЕК в этой ситуации намерена "следить" за последствиями объявленных США мер "на европейскую продукцию, особенно в сельскохозяйственном секторе".