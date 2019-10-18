МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в сентябре 2019 года выросли на 0,56% (плюс 12,44 тонны) и на 1 октября составляли 72,1 миллиона унций (2242,56 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

В январе-августе регулятор уже закупил 118,19 тонны золота, таким образом, за девять месяцев 2019 года уже закуплено в золотовалютные резервы 130,63 тонны монетарного золота.

Стоимость золота в резервах за сентябрь снизилась на 1,49% — до 107,856 миллиарда долларов на 1 октября 2019 года с 109,477 миллиарда долларов на 1 сентября. Доля золота в международных резервах также сократилась — до 20,31% с 20,69%.

Банк России в течение 2018 года, так же, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы ЦБ в золоте выросли на 14,89% (плюс 273,715 тонны) и на 1 января 2019 года составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

Физический объем золота в международных резервах в последние годы неуклонно рос: на начало 2007 года запасы золота составляли 402 тонны, 2008 года — 450 тонн, 2009 года — 519 тонн, 2010 года — 637,6 тонны, 2011 года — 789,9 тонны, 2012 года — 883,2 тонны, 2013 года — 958 тонн, 2014 года — 1036 тонн, 2015 года — 1207 тонн, 2016 года — 1415,2 тонны, на начало 2017 года — 1614,3 тонны.

За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (плюс 223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).