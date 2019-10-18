МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Ежегодный ущерб российской экономике из-за таяния вечной мерзлоты оценивается в 50-150 млрд рублей, заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В интервью агентству Bloomberg он сказал, что быстрое таяние угрожает расположенной в Арктике инфраструктуре, зданиям и сооружениям, трубопроводам.

Крутиков отметил, что проблему необходимо решать, так как ущерб будет только увеличиваться.