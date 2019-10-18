МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года составила 4,58 миллиарда рублей против чистого убытка в 11,484 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 28%, до уровня в 12,157 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 28,1%, составив 12,094 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 10,888 миллиарда рублей, увеличившись на 31,7%.

Капитал и резервы компании выросли с конца прошлого года на 20,2%, до уровня в 12,2 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства уменьшились на 11,3%, до 231,431 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли в 4,5 раза, до 43,463 миллиарда рублей.

Уточняется, что отчетность "Мечела" по РСБУ не является консолидированной и не отражает результата деятельности всей группы.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В первом полугодии 2019 года группа сократила добычу угля на 16%, до 8,14 миллиона тонн, выпуск стали — на 9%, до 1,86 миллиона тонн.