КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" с 1 ноября поднимет цены на газ для промышленности страны на 18,4-19,6%, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене от 5 861 гривны до 6 463 гривен за тысячу кубометров (236 долларов и 261 доллар по текущему курсу НБУ – ред.) без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам. В сравнении с ценами на октябрь 2019 года в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%", — говорится в сообщении.

В компании заявили, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует топливо. "Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", — говорится в сообщении.

С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем кроме случаев, предусмотренных законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объемах и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.