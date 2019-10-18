МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В правительстве РФ считают странными заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам питания со стороны России, заявил источник в кабмине.

Как сообщило в пятницу агентство Белта, во время посещения Академии управления при президенте в Минске Лукашенко заявил, что "мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС". По его мнению, после формирования ЕАЭС, в основном со стороны России, стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза", — сказал источник.

По его словам, это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника.

Источник отметил, что со стороны Белоруссии заблокировано утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов.

"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Белоруссии существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам", — подчеркнул он.