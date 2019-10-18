МОСКВА, 18 окт /ПРАЙМ/. Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал". Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов после этого заявил журналистам, что Минфин не закладывал в план на 2020-2022 годы приватизацию "Аэрофлота", "Первого канала" и РЖД.

"В настоящий момент нет ни структурных, ни конъюнктурных предпосылок для продажи", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что улучшить структуру частного инвестиционного капитала такая сделка не поможет.

"Но может привести к потере контроля государства над структурой, которая осуществляет в составе группы "Аэрофлот" более 40% пассажирских перевозок в стране. И планирует дальше наращивать их", — отметили в пресс-службе.