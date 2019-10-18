ВАШИНГТОН, 18 окт /ПРАЙМ/. Новый прогноз экономического развития Украины, подготовленный совместно с экспертами Центрального банка, может быть опубликован на следующей неделе, сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

"В настоящее время мы готовим два сценария экономического развития (Украины), возможно, они будут опубликованы на следующей неделе. В этот раз мы готовим их вместе с Центральным банком, то есть не работаем независимо (друг от друга), а в координации", — сказал Милованов, выступая в фонде Carnegie в Вашингтоне.

Кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Документ передан на рассмотрение Верховной рады.

Ранее замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб назвал консервативным проект госбюджета на 2020 год. При этом он отметил, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.