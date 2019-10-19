КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Глава министерства финансов Украины Оксана Маркарова считает, что государство может успеть получить второй транш кредита МВФ до конца 2019 года.

Миссия МВФ посетила Киев 12-26 сентября. По итогам визита МВФ заявил, что в ближайшие недели продолжит обсуждать новую кредитную программу для Украины. Однако в заявлении были отмечены слишком низкие темпы роста экономики страны. Украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 15 октября.

"Договорились с Валдисом Домбровским (еврокомиссар по финансовой стабильности – ред.) о плане действий по второму траншу, … где уже выполнены все условия, кроме одного, и где еще остается шанс получить средства в этом году. А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом минфина, также как и развитие внутреннего рынка", — написала Маркарова на своей странице в соцсети Facebook.

В пятницу министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов сообщил, что миссия МВФ в течение ближайших недель повторно приедет на Украину.

МВФ в декабре 2018 года утвердил кредитную программу stand by для Украины на 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров. Изначально Киев ожидал очередного танша от МВФ в мае, затем в июне, а в итоге он был отложен до формирования нового правительства. Впоследствии речь зашла о формировании новой кредитной программы.