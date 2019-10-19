ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Россия не принимала решения по предоставлению Белоруссии кредита на 600 миллионов долларов, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Не решено пока", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли решение по кредиту.

Ранее Минск обратился к РФ за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов.