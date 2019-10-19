ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ обращает внимание на прогнозы МВФ по мировой и российской экономике, однако они не являются определяющими для подготовки собственного отечественного прогноза, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Честно сказать, прогнозы МВФ по нашей экономике — они находятся в тренде прогнозов по мировой экономике. Вниз идет прогноз — они говорят, что и Россия будет падать. Мы проводим свою повестку. Нас прогнозы Мирового валютного фонда конечно не могут не интересовать, но ясно, что это не является определяющим для подготовки наших цифр в прогнозе", — сказал он.

МВФ в октябре понизил в третий раз за год прогноз на 2019 год по мировому росту ВВП до 3% и росту ВВП РФ до 1,1%.

"А какие источники этого роста? Какие меры тот же самый МВФ или "двадцатка" принимают для того, чтобы этот рост был. Ничего не предпринимается", — сказал он.

Силуанов сообщил, что в ходе состоявшейся в Вашингтоне 17-18 встречи финансовых лидеров G20 ("финансовая двадцатка") в своем выступлении рассказал о мерах бюджетного стимулирования экономики в РФ. "То есть здесь и бюджетный стимул, и стимул за счет наших нефтегазовых доходов — в следующем году начнем инвестировать (средства Фонда национального благосостояния — ред.) в экономику, тоже дополнительный ресурс для развития", — отметил он.

"Говорил о том, что нам необходимо пересматривать те решения, которые ранее были приняты тоже на "двадцатке". Говорил о том, что институт ВТО как организация, которая была создана для того, чтобы обеспечить равные условия для торговли, не работает, плохо работает. Говорил о том, что те решения, которые у нас были приняты, тоже надо пересматривать, готовить новые соображения на предмет того, как нам стимулировать экономику", — добавил Силуанов.