ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ хотел бы инвестировать 1 трлн рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020-2022 годах после превышения его ликвидной части 7% ВВП, но необходима координация этих действий с ЦБ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Примерно 1 трлн рублей за 3 года. Мы до конца года примем решение о порядке инвестирования средств ФНБ. Соберём портфель проектов. Исходя из этих принципов, определим уже, куда чего направлять. Но в целом где-то 1 трлн рублей на трёхлетку", — сказал он.

"Мы говорим, что здесь важно, чтобы была координация с ЦБ. Потому что если мы этот триллион в один год выпулим, то сразу (это окажет — ред.) влияние на курс (рубля – ред.), ЦБ сразу перестанет думать о смягчении ДКП. И наоборот, если мы скажем, что мы первый год сотку, а потом все остальное, то у них будут больше руки развязаны с точки зрения политики по ставке", — добавил министр.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения ($40 за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.