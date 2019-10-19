ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы на встрече с первым вице-премьером РФ, министром финансов Антоном Силуановым в Вашингтоне интересовались причинами низких планов по приватизации в РФ, российские власти согласны, что ее нужно сделать более амбициозной, заявил журналистам Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка, во время которой прошло традиционное общение с иностранными инвесторами.

"Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики, спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации. Программу приватизации нужно делать более амбициозной, здесь я согласился", — сказал он.

По словам Силуанова, приватизация нужна не для доходов бюджета, а для того, чтобы снижать долю государства в экономике. "Слава богу, у нас есть сейчас возможности привлечения ресурсов, мы не испытываем никаких проблем для финансирования дефицита бюджета, поэтому приватизация рассматривается исключительно как структурная мера. Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание — по подготовке более амбициозной программы приватизации", — отметил первый вице-премьер.

"Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять. Это известная вещь", — продолжил он.

"Поэтому здесь нужно, конечно, еще раз административно составить список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны — я имею в виду, может быть, нефтегаз или банковский сектор — где можно вполне освободиться от долей участия", — добавил Силуанов.

"Министерство экономического развития должно подготовить более амбициозную программу приватизации, включить туда пакеты компаний в первую очередь небольшого дивизиона, но и крупные компании должны рассматриваться. Какие именно, я бы сейчас не стал называть", — отметил первый вице-премьер.