ВАШИНГТОН, 19 окт — ПРАЙМ. Причинами роста реальных доходов населения в РФ с начала года и в третьем квартале стало снижение инфляции и то, что люди стали меньше платить по потребительским кредитам, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, в январе-сентябре рост составил 0,2%.

"Две причины (роста реальных доходов населения — ред.). Это снижение инфляции, то есть доходы номинально сами по себе выросли. Доходы подросли также потому, что потребы (потребительские кредиты — ред.), постепенно их темпы (роста объемов — ред.) начали снижаться, и люди стали меньше платить процентов по долгам", — сказал он.

По его словам, в следующем квартале "все будет хорошо", если инфляции будет снижаться и потребительские кредиты также будут сокращаться.

"Доходы населения, кстати говоря, у нас — заработные платы, социальные выплаты — номинально они растут. Зарплаты растут по 7% при инфляции меньше 4%. Пенсии растут на 7% при такой же самой инфляции. Поэтому у нас основной источник снижения реальных доходов населения были выплаты по кредитам. Если потребы снижаются, то этот элемент реальных доходов также будет меньше действовать на этот показатель", — пояснил министр.