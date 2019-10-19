КРАСНОЯРСК, 19 окт — ПРАЙМ. Следователи в рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае работают в офисе компании холдинга "Сибзолото", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 13 человек пропали без вести.

"В рамках уголовного дела следователи провели обыски в офисе компании ("Сибзолото" – ред.) изымается документация", — сказал собеседник агентства.

Ранее в СК сообщили, что по факту гибели рабочих золотодобывающего рудника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным МЧС, около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидации ЧС и поиск пропавших. На территории района объявлен режим ЧС.

Губернатор края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим.