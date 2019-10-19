КРАСНОЯРСК, 19 окт — ПРАЙМ. Компания, чьи работники проживали в поселке Щетинкино Курагинского района Красноярского края, оплатит похороны погибших и окажет материальную помощь пострадавшим при прорыве дамбы, сообщает пресс-служба губернатора края.

Как ранее сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс, поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото".

"Тела погибших предполагается доставить в Красноярск. Коммерческая организация, чьи работники проживали в поселке, готова взять на себя расходы по похоронам погибших и оказанию материальной помощи тем, кто пострадал", — говорится в сообщении.

"При необходимости помощь будет оказана из краевого бюджета", — приводит пресс-служба слова Усса.

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек.