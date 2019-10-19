ЛОНДОН, 19 окт — ПРАЙМ. Бывший британский премьер Тереза Мэй призвала коллег по парламенту поддержать соглашение по Brexit с ЕС, представленное нынешним главой кабинета министров Борисом Джонсоном.

"Если вы хотите проявить уважение к воле народа и осуществить Brexit, если вы хотите сохранить доверие народа, и если вы хотите двигать страну вперед, то вы должны поддержать сегодняшнее соглашение", — сказала Мэй.

Она с улыбкой отметила, что испытывает чувство "дежа вю", глядя на сегодняшние дебаты в парламенте: некогда внесенное ею соглашение, не слишком отличающееся от нынешнего, трижды потерпело поражение.

Мэй также призвала одуматься тех коллег, которые все еще надеются на проведение нового референдума. "Я хочу сказать некоторым группам депутатам, которые думают о втором референдуме: нельзя проводить референдум просто потому, что некоторые не согласны с результатом первого", — сказала она.

В субботу в парламенте предстоит голосование, способное определить судьбу страны на ближайшие годы: если соглашение получит одобрение парламента, то 31 октября страна выйдет из ЕС с соглашением, если нет, то повышается вероятность выхода из ЕС без соглашения.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новое соглашение по Brexit предполагает отказ от "бэкстопа" — особого таможенно-пограничного режима на границе с Ирландией, а торгово-экономические связи будут регулироваться соглашением о свободной торговле. Ожидается, что Северная Ирландия после выхода Великобритании из ЕС останется британской таможенной территорией. При этом таможенные пошлины не будут уплачиваться за товар, ввезенный в Северную Ирландию из другой части Соединенного Королевства, если только этот товар "не подвергается риску последующего перемещения в союз". В случае выхода Британии из ЕС 31 октября в силу вступит переходный период сроком примерно на 1,5 года, в течение которого будут действовать существующие правила.