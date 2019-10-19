МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал расследовать коррупционную составляющую после обрушения дамбы в Красноярском крае, а компанию, которая вела разработку месторождения, лишить лицензии.

Дамба технологического водоема золотодобывающей артели разрушилась ночью в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. Погибли 15 человек, 6 человек пропали без вести. По данным МЧС, около 300 человек, 6 вертолетов МИ-8 МЧС России и несколько маломерных судов ГИМС привлечено на ликвидации ЧС и поиск пропавших. Как ранее сообщал губернатор Красноярского края Александр Усс, поврежденная дамба принадлежит холдингу "Сибзолото"

Парламентарий напомнил, что в июле после паводка в Иркутской области призывал провести тщательную проверку всех гидротехнических сооружений в стране, начиная с плотин, многие из которых строились еще в советское время, и заканчивая "ливневками".

"Подозреваю, что ничего сделано не было. Но в случае с дамбой "Сибзолота" сюжет еще похлеще – ее даже не регистрировали, а теперь чиновники объявляют, что объект построили кустарным способом с нарушением всех норм. Но где же была местная власть раньше, куда смотрели надзорные органы, обязанные следить за состоянием безопасности труда? Уверен, что без взяток здесь не обошлось", – заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба партии.

Компания- работодатель оплатит похороны погибших и окажет материальную помощь пострадавшим при прорыве дамбы, сообщила ранее пресс-служба губернатора края. Миронов выразил мнение, что и затраты на спасательные работы должен оплатить "не бюджет, не налогоплательщики, а владельцы предприятия, допустившие трагедию". По его мнению, "Сибзолото" нужно лишить лицензии на разработку данного месторождения.

"Возбуждено уголовное дело, которое должно завершиться судом и реальными сроками. И не только для собственников предприятия, но и для чиновников, которые покрывали творящиеся на прииске безобразия и создали условия для гибели людей", – добавил Миронов.