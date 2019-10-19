МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Объекты месторождения в Красноярском крае, где произошел прорыв дамбы, не относятся к компетенции Ростехнадзора, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек.

Как сообщил Ростехнадзор, прорыв насыпи произошёл на участке недр, предоставленном в пользование ООО "Сисим" для разведки и добычи полезных ископаемых. Отмечается, что работы на данном участке ведутся в соответствии с разработанным в установленном порядке проектом, который прошёл соответствующее согласование в комиссии "Центрсибнедра".

"Объекты, на которых ведётся разработка россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ, не относятся к категории опасных, следовательно, не относятся к компетенции (Ростехнадзора – ред.)", — сказано в релизе. В госреестре опасных производственных объектов отсутствует информация о зарегистрированных опасных объектах ООО "Сисим" и ООО "Холдинг Сибзолото", сообщает также Ростехнадзор.

По результатам выезда специалистов на место происшествия было установлено, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в при разработке россыпного месторождения золота.

В соответствии с требованиями закона "О безопасности гидротехнических сооружений", его собственник должен был разработать проектную документацию, выполнить расчёт вероятного вреда в случае аварии, согласовать его с субъектом РФ, а если расчёт покажет, что при аварии будет причинён ущерб, застраховать сооружение, провести преддекларационное обследование, утвердить декларацию в Ростехнадзоре, внести сооружение в госрегистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию, перечисляет ведомство.

"Все эти требования собственником выполнены не были. Информация о данной насыпи в территориальном управлении Ростехнадзора отсутствовала. Извещение об аварии от собственника гидротехнического сооружения не поступало", — также отметили в ведомстве. Ранее в субботу в Ростехнадзоре сообщили РИА Новости, что поврежденная в результате прорыва дамба не числится в списках Енисейского управления Ростехнадзора.