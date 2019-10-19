ЛОНДОН, 19 окт — ПРАЙМ. Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit на более поздний срок.

Согласно принятой поправке Оливера Летвина, Джонсон вне зависимости от итогов сегодняшнего голосования по новому варианту соглашения с ЕС, должен будет до 23.00 (01.00 мск воскресенья) попросить об отсрочке Brexit.

Данная поправка является своего рода "страховкой" для противников "жесткого Brexit": она как бы удерживает поддержку депутатами соглашения до тех пор, пока не будет принят соответствующий закон и вероятность выхода из ЕС без соглашения не будет полностью исключена. Принятие поправки связано с опасениями, что какие-то неожиданные повороты событий могут помешать цивилизованному выходу Британии из ЕС и страна просто "выпадет" из объединения 31 октября.

Не исключено, что теперь премьер Борис Джонсон снимет с голосования само соглашение.