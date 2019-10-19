МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Следственный комитет подтвердил обыски в офисе ведущей добычу золота компании после гибели ее рабочих при прорыве дамбы на реке Сейба Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что следователи в рамках уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае работают в офисе компании холдинга "Сибзолото" и изымают документацию.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) в Красноярске проводятся обыски в офисе организации, осуществляющей производственные работы по добыче золота… Изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников", — говорится в сообщении.

Ранее глава МЧС по краю сообщил, что в 02.00 (мск) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек.

Губернатор края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим.