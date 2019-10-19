КИЕВ, 19 окт — ПРАЙМ. Запасы угля на Украине за 50 дней работы нового правительства выросли на 75%, сообщил в субботу министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

"Предыдущее правительство оставило критически низкий запас угля. За 50 дней мы увеличили его на 75%. По состоянию на 18 октября запасы угля составляют 1 508,6 тысячи тонн", — написал Оржель в соцсети Facebook. Исходя из данных минэнерго Украины, этот объем включает в себя запасы на ТЭС энергогенерирующих компаний (1,333 миллиона тонн) и на ТЭЦ (175 тысяч тонн). Минэнерго 18 октября отмечало, что с момента назначения нового правительства запасы выросли на 662 тысячи тонн, при этом план по запасам на 17 октября составлял всего 1,125 миллиона тонн.

Он также отметил, что увеличились и запасы газа в ПХГ. "А объемы природного газа в подземных хранилищах Украины выросли до 21,2 миллиарда кубометров. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 4,4 миллиарда кубометров", — сообщил министр. По данным "Укртрансгаза", 18 октября 2018 года запасы составляли 16,83 миллиарда кубометров.

Ранее депутат Верховной рады Украины, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец назвал катастрофой ситуацию с накоплением угля на складах страны. По его словам, согласно данным Минэнерго Украины, по состоянию на 23 сентября запасы угля на складах ТЭС энергогенерирующих компаний Украины составляли 1,072 миллиона тонн, что на 36,9% или на 626 тысяч тонн ниже прошлогодних.

В 2018 году на Украине во время подготовки к предстоящему отопительному сезону сложилась напряженная ситуация с накоплением угля и мазута. Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем украинских властей, добывают уголь газовой группы. Для покрытия дефицита Киев импортирует уголь из ЮАР, США и Колумбии.

Украина также прекратила закупку газа в России в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В Брюсселе 19 сентября прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по газу, по итогам которых министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что украинская сторона взяла в работу представленные ей предложения по прямым поставкам российского газа. Он отметил, что Россия готова доказывать Украине экономическую выгодность такого варианта.