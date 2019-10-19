БЕЛГРАД, 19 окт /ПРАЙМ/. Министерство промышленности и торговли РФ и министерство экономики Сербии подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских производств в республике, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

В присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича папками обменялись замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и глава Минэкономики Сербии Горан Кнежевич.

Как уточняется в материалах к визиту Медведева в Сербию, речь идет о возможности размещения российских производств в особых экономических зонах (ОЭЗ) Сербии.

"Подписание меморандума станет первым шагом для размещения российских промышленных производств в Сербии. Потенциальными участниками российской промзоны могли бы стать такие российские компании как "БЛ Групп" (светотехническое оборудование), "Армастек" (композитные строительные материалы), РЖД, а также российские производители автомобильной техники",- говорится в материалах.