ВАШИНГТОН, 20 окт /ПРАЙМ/. Методологическую базу возможных решений в вопросах налогообложения цифровых компаний и цифровой экономики в целом в странах G20 планируется подготовить к концу 2020 года, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах осенней встречи МВФ и Всемирного банка.

Финансовая G20 на заседании в рамках встречи МВФ и Всемирного банка сосредоточила внимание на вопросах налогообложения цифровых компаний и экономики и регулировании криптовалют.

"Лидирующую роль в подготовке методологической базы возможных решений (по налогообложения цифровых компаний) к концу 2020 года берет на себя ОЭСР при участии FATF", — сказал Сторчак.

По его словам, работа будет вестись по двум направлениям. Одно — научно-теоретическое, которое позволит понять, какие именно денежные потоки в "цифре" нужно облагать налогами.

"Второй элемент — это то, в какой форме страны договорятся на многостороннем уровне. Уже все понимают, что решение на национальном уровне можно принимать, и уже кое-кто это делает. Но все понимают, что национальный уровень, когда услуги цифровиков одновременно оказываются во всем мире чуть ли не мгновенно, национальный уровень не есть решение", — пояснил он.

И задача этого аналитического этапа — отработать эти подходы с самими цифровыми компаниями, отметил он.