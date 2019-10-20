ВАШИНГТОН, 19 окт /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд (МВФ) завершил 15-й пересмотр квот стран-акционеров с нулевым результатом и принял решение начать переход к 16-му пересмотру квот, заявил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

"Никакого увеличения капитала не будет, и работа над увеличением квотного капитала завершается. Процесс, запущенный в 2010 году, который назывался 15-е общее пополнение капитала, официально закончился. Это значит, что теперь нужно формировать переговорную позицию или базовые условия для начала запуска процесса о 16-м пересмотре. 15-й закончился с нулевым результатом", — сказал он.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию. Совет управляющих МВФ проводит общий пересмотр квот через регулярные промежутки времени.

Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

"Большая двадцатка" ранее утвердила "дорожную карту", по которой к 2019 году квоты стран-акционеров в МВФ должны быть перераспределены по новой формуле в рамках 15-го пересмотра. Страны с развивающимися экономиками должны получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры — потерять часть своих долей.

"Основой следующего пополнения будет очередная попытка договориться о новой формуле расчеты — формуле страновой квоты. Формуле, которая отражала бы вес страны в глобальной экономике", — отметил Сторчак.

Кроме того, новому директору-распорядителю МВФ теперь необходимо решить задачу увеличения капитала фонда. Для этого необходимо, чтобы участники удвоили свои обязательства в рамках NAB (New Arrangements to Borrow, новые соглашения о заимствованиях — ред.). Для этого каждая страна должна на внутригосударственном уровне урегулировать этот вопрос.