ВАШИНГТОН, 20 окт /ПРАЙМ/. Осенняя встреча Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка завершилась в Вашингтоне признанием безрезультатности 15-го пересмотра квот стран-акционеров фонда, а также заявлениями "финансовой двадцатки" по вопросам налогообложения цифровой экономики и регулирования криптовалют.

В традиционном заседании "финансовой двадцатки", которое прошло на полях осенней встречи, от России приняли участие первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Главные финансисты G20 в ходе обсуждений затронули вопросы замедления темпов экономического роста, торговых войн, а также противостояния новым вызовам. "Нам нужно сейчас все наши практики и рекомендации обновлять с учетом того, чтобы адаптировать их к существующим условиям", — заявил журналистам Силуанов после встречи.

По словам Набиуллиной, снижение глобальных темпов экономического роста влияет и на Россию. "Мы уже видели, что в первом полугодии этого года, когда снижался экспорт наших традиционных товаров, конечно, это влияет на темпы экономического роста. Поэтому для нас немаловажно, каким образом мир будет выходить из этого замедления темпов экономического роста", — добавила она.

КРИПТА И ЦИФРА

"Финансовая двадцатка" по итогам заседания не выпускала итоговое коммюнике, а сделала два заявления — по налогам для цифровой экономики и по криптовлютам.

По вопросам налогообложения IT-компаний к концу 2020 года планируется подготовить методологическую базу, этим займется ОЭСР при участии FATF, пояснил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. Нужно понять, какие именно денежные потоки требуют налогообложения. Вторая часть работы — договоренности стран между собой, на наднациональном уровне. Всю эту работу стороны договорились проводить в консультациях с самими IT-компаниями, отметил Сторчак.

По вопросу криптовалют дискуссия пока ведется только по одному направлению — не просмотреть риски, связанные с расширением использования этого актива, продолжил Сторчак. "Второе, исходя из понимания рисков, а их видят в основном с точки зрения массового потребления, запускать потихоньку процесс регулирования этого рынка. Он, видимо, появляется", — добавил замминистра.

Пока разговора о том, что регулирование этого stablecoin (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют — ред.) будет наднациональным, нет, сказал он.

"Речь идет о том, чтобы в национальных юрисдикциях создавали свои собственные механизмы, обменивались информацией о проделанной работе и успехах и не успехах, но при этом смотрели, нет ли регулятивного арбитража, как только начнутся признаки поиска цифровыми компаниями лучших юрисдикций, чтобы что-то там делать. Только после этого начнется работа по выходу на глобальное решение по регулированию криптоактивов", — сообщил Сторчак.

РЕФОРМЫ НЕ ПРОИЗОШЛО

Международный валютный фонд (МВФ) завершил на встрече 15-й пересмотр квот стран-акционеров с нулевым результатом, заявил Сторчак журналистам.

Квота страны в МВФ определяет размер ее финансовых обязательств перед фондом, от нее зависит число голосов в фонде и доступ страны к финансированию. Совет управляющих МВФ проводит общий пересмотр квот через регулярные промежутки времени. Последний раз эти доли перераспределялись в 2010 году в рамках 14-го пересмотра квот, когда совокупный капитал МВФ был увеличен на 100%, а в пользу развивающихся стран были переданы 6% квот. Однако общая доля развивающихся стран в фонде составляет только 42,5%, остальные 57,5% принадлежат развитым странам.

Предполагалось, что в ходе 15-го пересмотра страны договорятся изменить подходы к формуле расчета квоты. Страны с развивающимися экономиками должны были получить больше веса в этом институте, созданном для поддержки финансовой стабильности его участников, а традиционные акционеры — потерять часть своих долей.

В 1990 году на долю развивающихся стран приходилось 40% глобального ВВП, а к 2030 году это будет минимум 60%. А перераспределение квот внутри фонда остается прямо противоположным, пояснил журналистам Сторчак. "Сильнее всех во время всех встреч недовольство по этому поводу проявляли четко индийская и китайская стороны", — сказал он, добавив, что и Бразилия — третья "большущая экономика" — тоже хотела бы изменений своей доли в капитале фонда.

Теперь участникам МВФ предстоит перейти к 16-му пересмотру квот, в ходе которого тоже работать над реформой формулы.

А пока новой директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой необходимо решить задачу увеличения капитала фонда. Для этого необходимо, чтобы участники удвоили свои обязательства в рамках NAB (New Arrangements to Borrow, новые соглашения о заимствованиях). Для этого каждая страна должна на внутригосударственном уровне урегулировать этот вопрос.

НА ВСТРЕЧЕ С ИНВЕСТОРАМИ

Силуанов, помимо глобальных вопросов, в своем выступлении на заседании "финансовой двадцатки" остановился на российской повестке. "Рассказал про Россию — о том, что занимаемся бюджетным стимулированием. В следующем году объем средств, перераспределяемых через бюджет, увеличивается. Понижается размер профицита", — сказал он журналистам по итогам встречи, напомнив также о планах инвестировать средства ФНБ.

Министр также провел встречу с иностранными инвесторами. По его словам, их интересовали такие низкие темпы приватизации в России, планы по инвестированию ФНБ, а также то, как в условиях санкций со стороны США в отношении российского госдолга РФ будет занимать средства на внешнем рынке.