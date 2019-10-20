МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка в Курагинском районе Красноярского края, где прорвало дамбу и погибли люди, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее глава МЧС по краю заявил, что в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы, судьба шестерых пока неизвестна.

"Задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи завели дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Отмечается, что в офисе организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.