ХЕЛЬСИНКИ, 20 окт — ПРАЙМ. Финляндия готова отсрочить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года, говорится в заявлении премьер-министра страны Антти Ринне, распространённом в воскресенье пресс-службой кабмина.

Финляндия председательствует в ЕС до 31 декабря.

"Финляндия вместе с другими странами ЕС придает большое значение утверждению соглашения (о выходе Британии из ЕС – ред.), заключенного с Соединенным Королевством. Избежание недоговорённостей отвечает интересам как союза, так и граждан Великобритании и предприятий. Со своей стороны, Европейский союз будет продолжать готовить и ратифицировать соглашение, согласованное на основе переговоров", — говорится в заявлении.

При этом Финляндия готова выделить дополнительное время. "Президент Европейского совета Дональд Туск будет поддерживать связь с главами государств ЕС, чтобы ЕС-27 (страны содружества – ред.) ответили на просьбу британского правительства отложить дату выхода до 31 января 2020 года. Я думаю, что имеет смысл выделить дополнительное врем

Британские депутаты в субботу одобрили поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона просить о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок. Джонсон попросил Евросоюз отложить Brexit до конца дня 31 января 2020 года. При этом Джонсон направил Туску три письма: одно в виде не подписанного лично описания принятого парламентом закона о продлении сроков Brexit, второе — собственный комментарий о том, что он выступает против задержек и хотел бы вывести страну из Евросоюза 31 октября, и третье — комментарий постпреда Британии при ЕС Тима Барроу о том, что премьер не хотел продления сроков членства в ЕС, но вынужден был подчиниться "принявшему такое решение парламенту".

Теперь решение о сроках Brexit предстоит принять Евросоюзу. Ранее планировалось, что Британия покинет ЕС 31 октября.