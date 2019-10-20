ЛОНДОН, 20 окт — ПРАЙМ. Депутаты-лейбористы заявили, что поддержат на этой неделе поправку о проведении второго референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС.

Накануне парламентарии должны были проголосовать по новому соглашению с ЕС по Brexit, однако до этого дело не дошло: депутаты приняли поправку, обязывающую премьера Бориса Джонсона попросить ЕС перенести Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года.

В понедельник правительство рассчитывает повторно внести в парламент соглашение с ЕС. Дать разрешение на голосование по нему должен спикер палаты общин Джон Беркоу – по правилам, одно и то же соглашение нельзя вносить дважды в течение одной парламентской сессии. Как ожидается, к предложению правительства депутаты внесут целый ряд поправок, в том числе и таких радикальных, как проведение второго референдума, или создание таможенного союза с ЕС после Brexit.

"Нам нужна поправка, которая обеспечит, что какое бы соглашение не прошло, оно будет выставлено на референдум, что народ будет иметь возможность высказать свое мнение по поводу того, хотят ли они покинуть союз на этих условиях или остаться в ЕС", — заявил в воскресенье британским журналистам "теневой" министр по делам Brexit Кир Стармер. Он не уточнил, внесет ли данную поправку Лейбористская партия или другие партии, к примеру, Либерально-демократическая партия, выстроившая всю свою стратегию на обещании добиться второго референдума.

Ранее поправки, связанные с проведением референдума, последовательно отвергались парламентом. Точку зрения противников референдума, в первую очередь, консерваторов, накануне сформулировала экс-премьер Тереза Мэй: "Нельзя проводить второй референдум просто потому, что некоторым не нравится результат первого".

"На данный момент ситуация выглядит несколько иной, чем было при Мэй, — отметил источник РИА Новости в Консервативной партии. — Теперь многим начинает казаться, что другого выхода из тупика, чем проведение референдума, нет. Тори все равно, в основном, будут против, но вы можете видеть, что сейчас о референдуме поговаривают даже те, кто раньше молчал". У Консервативной партии в парламенте 287 голосующих депутатов. Фракция лейбористов насчитывает 181 человека, либдемов – 94.