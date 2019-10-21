ПЕКИН, 21 окт — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate), которая в августе стала новым бенчмарком кредитования, на уровне сентября, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Годовая LPR в понедельник была установлена на уровне 4,2%. Эксперты ожидали дальнейшего снижения ставки на 0,05 процентного пункта.

Пятилетняя ставка LPR также сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 4,85%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты по займам для компаний и поддержать экономику, которая замедляет рост из-за торговой войны с США.

В рамках реформы процентных ставок регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.