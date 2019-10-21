МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Акционеры "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, на внеочередном собрании 4 декабря обсудят присоединение к компании ее структуры, "Уралкалий-Технология", которая является владельцем пакета квазиказначейских акций производителя — данные акции предполагается погасить, говорится в материалах "Уралкалия".

Решение о вынесении вопроса о присоединении к "Уралкалию" его структуры на заседание собрания акционеров принял совет директоров производителя удобрений на заседании в пятницу.

"При присоединении присоединяемого общества к ПАО "Уралкалий" погашаются собственные акции, принадлежащие присоединяемому обществу; акции присоединяемого общества, принадлежащие ПАО "Уралкалий"; принадлежащие присоединяемому обществу акции ПАО "Уралкалий", — отмечается в материалах.

Акционеры компании, не согласные с реорганизацией или не голосовавшие по этому вопросу на заседании, могут предъявить свои акции к выкупу. "Выкуп акций обществом осуществляется по цене 118 рублей 21 копейка за одну обыкновенную акцию общества и 102 рубля 29 копеек за одну привилегированную акцию общества", — сообщает "Уралкалий".