МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Российская Федерация предоставит Сербии пятилетний экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро под 2%, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Российская сторона предоставляет сербской стороне государственный экспортный кредит в сумме до 172,5 миллиона евро для финансирования 75% стоимости каждого контракта… по проектированию и строительству электротехнической инфраструктуры на железнодорожных участках "Стара Пазова-Нови Сад" и "Вальево-Врбница — государственная граница с Черногорией", а также по строительству единого диспетчерского центра по управлению движением поездов на территории республики Сербии…", — указывается в тексте документа.

Отмечается, что кредит будет использован Сербией в 2020-2025 годах. "Сербская сторона уплачивает… проценты по ставке 2% годовых", — говорится в документе.

Ранее корреспондент РИА Новости передавал с церемонии подписания, что Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита. Замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев и министр финансов Сербии Синиша Мали обменялись папками в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента Сербии Александра Вучича.