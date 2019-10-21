МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской нефтесервисной компании Halliburton Inc., приходящаяся на головную компанию, в январе-сентябре 2019 года уменьшилась в 1,9 раза и составила 522 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль Halliburton в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составила 0,6 доллара против 1,13 доллара годом ранее. Выручка компании достигла 17,217 миллиарда долларов, сократившись на 4,7% в годовом выражении.

По итогам третьего квартала Halliburton сократила прибыль в 1,5 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, до 295 миллионов долларов. Прибыль на акцию компании в июле-сентябре составила 0,34 доллара против 0,5 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 0,35 доллара. Квартальная выручка сократилась на 10% в годовом выражении, до 5,55 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали 5,82 миллиарда.

Падение прибыли обусловлено слабым спросом на услуги компании со стороны производителей нефти и газа в Северной Америке — выручка в североамериканском регионе, крупнейшем для Halliburton, упала на 21%, до 2,95 миллиарда долларов в третьем квартале, отмечается в релизе компании.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 60 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).