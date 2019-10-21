МОСКВА, 21 окт – ПРАЙМ. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили предложения РЖД по отмене льготной ставки на экспортные железнодорожные перевозки алюминия и сырья для его производства, сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе ведомства.

"Предложения РЖД по отмене льготной ставки на экспортные железнодорожные перевозки алюминия и сырья для его производства в ФАС поступили. Решение будет принято с учетом оценки динамики объемов перевозок и анализа всей совокупности коэффициентов, регулирующих перевозки данных видов грузов", — отметили в пресс-службе. Сроки обсуждения и принятия решения в ФАС не уточнили.

В июне прошлого года "Русал" обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь компании путем снижения затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. Помимо прочего компания просила в ускоренном порядке с 1 июля отменить действующую надбавку в 8% к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, что в условиях санкций послужило бы существенным способом поддержки предприятия.

Однако в январе 2019 года минфин США снял санкции с компании, поскольку она выполнила условия по выходу из-под контроля бизнесмена Олега Дерипаски. На этом фоне чистая прибыль "Русала" во втором квартале 2019 выросла на 28,9% по сравнению с первым кварталом.

"Прибыль компании поддерживалась закупками государства алюминия в резервы страны, а также — успешной деятельностью "Норникеля", который частично входит в ОК "Русал". Положительная ситуация на рынках палладия, платины, никеля помогла последней показать высокие операционные результаты. С реализацией алюминия проблемы остаются, но продление льгот будет зависеть от позиции правительства: насколько серьезно они видят проблемы "Русала" на рынке алюминия", — комментирует аналитик долгового рынка ИК "Иволга Капитал" Илья Григорьев.

Главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров напомнил, что после пересмотра финансовой отчетности цифра прибыли по МСФО за первое полугодие была скорректирована с показателя 558 миллионов долларов в сторону увеличения. "Значит – производство постепенно наращивает обороты и отыгрывает негативные последствия санкций", — полагает он.

По мнению аналитика ИХ "Финам" Алексея Калачева, в этой ситуации рассмотрение дополнительной льготы отложено в долгий ящик. "После снятия санкций с "Русала" вопрос его поддержки перестал иметь политический смысл. А после выхода позитивной годовой отчетности появились сомнения и в экономической актуальности новых льгот", — говорит он.

Отмена экспортной надбавки добавит 0,5-1 процентных пункта к рентабельности по EBITDA "Русала", полагает аналитик. "Однако я думаю, РЖД будет активно возражать против исключения действия экспортной надбавки для грузов "Русала". Для железнодорожной монополии достаточно льгот на перевозку угля, предоставляемых угольной промышленности. В конце концов, у РЖД огромная инвестиционная программа. А это актуальнейшая для государства задача. Поэтому в правительстве найдутся защитники интересов РЖД в этом споре с "Русалом", — заключил он.