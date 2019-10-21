МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госдума планирует 21 ноября принять законы о федеральном бюджете на 2020-2022 годы и об изменениях в бюджет 2019 года, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

"Завтра, максимум послезавтра будет внесен проект изменений в бюджет 2019 года. Законопроект прошел правительство, сейчас идет технико-юридическая правка", — сказал глава думского комитета.

Бюджетный комитет может рассмотреть законопроект 11 ноября, а на заседание Госдумы вынести его на первое чтение 13 ноября, сообщил Макаров. Это, по его словам, позволит синхронизировать принятие изменений в бюджет текущего года и проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы.

Во втором чтении оба документа планируется рассмотреть 19 ноября, в третьем – 21 ноября, сообщил глава бюджетного комитета. "И вместе завершить оба бюджетных цикла, потому что многие вопросы, которые мы намеревались решать в 2020 году, предложено решить уже в 2019-м", — пояснил Макаров. Соответствующие предложения по прохождению проект поправок в бюджет на 2019 года будут подготовлены комитетом и направлены на рассмотрение совета Госдумы, добавил он.