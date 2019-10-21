ВАШИНГТОН, 21 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в понедельник выросли на позитивных новостях о намерении Китая продолжать работать по внешнеторговым вопросам с Соединенными Штатами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.00 (23.00 мск) индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,22%, до 26829,61 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,91%, до 8162,988 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,67%, до 3006,16 пункта, преодолев психологическую отметку в три тысячи пунктов.

Поддерживают настроения инвесторов комментарии вице-премьера Китая Лю Хэ о том, что Пекин будет работать вместе с США над решением оставшихся вопросов взаимной торговли. Кроме того, по его мнению, прекращение эскалации торговой войны будет благоприятным фактором для обеих стран и всего мира.

При этом оказывает давление на индекс DJIA удешевление акций Boeing, которые продолжают валиться, теряя сегодня 4% стоимости. Вызывают опасения трейдеров новости о том, что компания утаивала информацию о проблемных самолетах 737 MAX от регулятора. В пятницу снижение стоимости акций компании составило 6,8%. Теперь рыночные игроки ждут выхода финансовой отчётности компании.

Инвесторы также оценивают результаты других компаний в рамках начавшегося сезона квартальной корпоративной отчетности. По данным агентства Рейтер, из отчитавшихся 73 компаний индекса S&P 500 результаты почти 84% превзошли ожидания аналитиков. При этом эксперты продолжают прогнозировать, что прибыль компаний индекса за третий квартал снизится. В ближайшие дни ожидается выход, помимо Boeing, отчётов таких компаний, как Twitter, Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel.