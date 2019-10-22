МОСКВА, 22 окт — Dow Jones. На фондовых и долговых рынках США наблюдается редкое событие: одновременный подъем акций и облигаций, который привел к лучшим результатам за четверть века.

Индекс S&P 500 в 2019 году вырос на 20%, прибавили в цене и казначейские бумаги США. По данным Dow Jones Market Data, в последний раз ситуация, когда ведущий американский фондовый индекс поднимался более чем 10% при одновременном падении доходности казначейских бумаг более чем на процентный пункт в первые три квартала года, наблюдалась в 1995 году.

В 4-м квартале этот тренд продолжается. На прошлой неделе государственные облигации и золото дорожали, тогда как индекс S&P 500 держался в пределах 1,3% от своего максимума, достигнутого в июле, и завершил с ростом вторую неделю подряд.

"Рынок начинает учитывать в цене то, что рецессия нам пока не грозит, – говорит Джим Макдональд, главный инвестиционный стратег Northern Trust. – На наш взгляд, на рынке акций сохранится благоприятная ситуация. А вот облигации, скорее всего, будут держаться в боковом коридоре".

Данные, которые выйдут на этой неделе, прольют свет на состояние американской экономики. В пятницу будут опубликованы сведения о настроениях потребителей. Обнародованная ранее статистика розничных продаж указала на замедление роста потребительских расходов, которые являются двигателем местной экономики. Кроме того, инвесторов заинтересует свежая информация о количестве заявок на пособия по безработице после того, как уровень безработицы в США достиг 50-летнего минимума.

Вдобавок эта неделя станет самой богатой в квартале на корпоративную отчетность: финансовые результаты должны опубликовать в частности McDonald's Corp., Boeing Co. и Caterpillar Inc.

Хотя крупные банки и другие корпорации до сих пор рапортовали о неплохих результатах, планка установлена слишком низко. Ожидается, что совокупная прибыль фирм, входящих в состав S&P 500, в 3-м квартале уменьшилась на 4,9%. Это самый слабый показатель прибыли в этом году.

"Я всецело поддерживаю мнение о том, что мировая экономика переходит на новую стадию, – говорит Чживэй Рен, портфельный управляющий Penn Mutual Asset Management. – В то же время рынок акций сейчас находится в наиболее благоприятном положении".

Ослабление страхов насчет рецессии и надежды на то, что ФРС продолжит снижать процентные ставки, в равной мере содействуют подъему рисковых и защитных активов.

Нефть в этом году подорожала на 17%, а золото – на 16%. Доходности облигаций инвестиционного уровня и высокодоходных корпоративных облигаций повысились на двузначный процент и могут оказаться лучшими с 2009 и 2016 года соответственно.

Судя по данным, проанализированным Dow Jones Market Data, с начала 1984 года не наблюдалось ситуации, когда индекс S&P 500, нефть и золото в первые три квартала года одновременно росли бы как минимум на 10%, а доходность 10-летних казначейских бумаг при этом падала более чем на 1 процентный пункт.

Ослабление напряженности в отношениях США и Китая уменьшило опасения насчет торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приближает страну к "разводу" с Европейским союзом после нескольких лет переговоров.

Инвесторы продолжают вкладывать средства в более надежные активы, например в казначейские бумаги и золото, чтобы захеджировать свои позиции или подготовиться к тому, что ФРС продолжит снижать ставки.

Однако ралли на рынке государственных облигаций доказывает, что некоторые инвесторы действуют более осторожно. С учетом усиления политической неопределенности расхождение в динамике активов может быть не за горами. Аналитики не исключают и общего экономического шока, способного привести к одновременному обвалу всех активов. Инвесторы на фондовом и долговом рынках, похоже, не сходятся во мнении насчет перспектив экономики.

Драйвером рыночного роста в этом году служит стимулирующая политика ФРС, причем инвесторы рассчитывают еще на два сокращения процентных ставок до конца года.

Неожиданность, которую может преподнести центробанк на заседании, которое состоится на следующей неделе, возможно, испугает инвесторов. ФРС дала понять, что недавние снижения процентных ставок не являются началом продолжительной стимулирующей программы, хотя центробанк и не исключает третьего в этом году снижения ставок. Впрочем, как пишет The Wall Street Journal, сейчас чиновники не столь решительно настроены на еще одно сокращение ставок, как перед их снижением в июле и сентябре.

Хотя инвесторов в последнее время вдохновляют хорошие новости о мировой торговле, Brexit и корпоративной отчетности, опасения насчет замедления экономического роста остаются.

Судя по последнему прогнозу МВФ, рост мировой экономики в 2019 году составит 3%. Это минимальный уровень с финансового кризиса. Хотя торговые трения между США и Китаем в последнее время слабеют, стороны пока не пришли к окончательному соглашению.

Разочарование может привести к возврату рыночной волатильности, которая в сентябре утихла. Похожая ситуация складывалась осенью 2018 года, когда инвесторы активно покупали акции, прежде чем распродать их в конце года. В прошлом году опасения касательно замедления роста мировой экономики спровоцировали в 4-м квартале самую сильную квартальную распродажу на фондовом рынке с 2011 года.

"Если ФРС преподнесет неприятный сюрприз, то обвал начнется на всех рынках сразу, – полагает Роберто Кроче, старший портфельный менеджер Mellon. – В какой-то момент мы все равно столкнемся с расхождением".

Кроче управляет портфелем акций, облигаций и сырьевых товаров, используя кредитное плечо для увеличения инвестиционного дохода разных активов. Данная стратегия до конца сентября обеспечила доходность выше 50%.

— Автор Gunjan Banerji, Gunjan.Banerji@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ