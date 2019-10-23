МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, внесенный правительством РФ.

Проект федерального бюджета сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Документ строится в соответствие с бюджетным правилом, согласно которому все дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения (42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в ФНБ.

Ненефтегазовый дефицит бюджета, то есть без учета этих дополнительных доходов, согласно одобренному законопроекту, будет оставаться стабильным на протяжении трех лет — в районе 5,8-5,9% ВВП. Он будет финансироваться в основном за счет внутренних заимствований.

Доходы бюджета прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020 году, 22,058 триллиона рублей (17,2% ВВП) в 2021 году и 21,763 триллиона рублей (16,9% ВВП) в 2022 году. Расходы в абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей в 2020 году, 20,634 триллиона рублей в 2021 году и 21,763 триллиона рублей в 2022 году.

Финансирование национальных проектов относится к приоритетным расходам бюджета, пояснял ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. В 2020 году объем финансирования нацпроектов, по его словам, составит 2 триллиона рублей, что на 200 миллиардов выше уровня текущего года, в 2021 году — 2,2 триллиона, в 2022 — 2,7 триллиона.

При этом первый зампред правительства обратил внимание, что в структуре расходов бюджета на 20220 год расходы социального характера занимают более 36%, на поддержку экономики — 16,6%, то есть увеличатся по сравнению с текущим годом более чем на 8,4% и почти на 2%, соответственно.

Кроме того, Госдума рассмотрит в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования РФ на 2020-2022 годы, во втором чтении – законопроект об особенностях исполнения бюджета РФ в 2020 году.