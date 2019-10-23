МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на площадке "Сибура" проведет совещание о внедрении системы дистанционного контроля (СДК) в рамках реализации "регуляторной гильотины", сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Медведев проведет совещание, на котором обсудят вопросы внедрения систем дистанционного контроля в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, зампред правительства Дмитрий Козак, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин, а также руководители ведомств, главы предприятий.

Как уточняется в сообщении, система дистанционного контроля промышленной безопасности (СДК ПБ) опасных производственных объектов – это комплекс программных и технических средств, разработанный для управления рисками возникновения аварий на опасных производственных объектах, для раннего распознавания и прогнозирования предаварийных ситуаций, а также предотвращения аварий. С 2016 года к проекту ситуационно-аналитического центра СДК ПБ подключены "Сибур", "Лукойл", СУЭК, "Газпром нефть", "Газпром".

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.