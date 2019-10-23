СОЧИ, 23 окт — ПРАЙМ. Участники экономического форума "Россия-Африка", который проходит в Сочи, могут попробовать в медиацентре русскую водку, кофе и чай из Кении, соль из Джибути и орехи из Кот-д'Ивуара, сообщает РИА Новости.

ПОКА ПРЕЗИДЕНТ ЗДЕСЬ, НЕ НАЛИВАЕМ

Напротив главного входа на мероприятие стоит стенд Made in Russia, где представлены шоколадки "Аленка", вафли "Коровка", а также водка. По словам представителей стенда, водка пользуется наибольшей популярностью: ее можно продегустировать, на закуску — огурец.

"Гости из Африки подходят и спрашивают, как можно купить водку. Но не здесь, на форуме, а поставкой в их страну. Наша водка пользуется большой популярность во всем мире, это бренд. Здесь ее можно попробовать, но сейчас мы не наливаем, сказали, что скоро приезжает президент. Потом опять продолжится дегустация", — рассказал с улыбкой представитель стенда.

Стенд Краснодарского края на форуме выделился двумя большими самоварами, которые привлекали к себе гостей из Африки. Там всех угощали чаем, также в продаже есть местное вино. Перед пленарным заседанием к самовару выстроилась очередь из африканцев, которые потом начали фотографироваться на фоне символа русской культуры.

На стенде Российского химико-технологичного университета имени Дмитрия Менделеева и химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова представлены не только последние разработки в области очистки воды, альтернативные варианты солнечных панелей, но и химический бар, который собрал вокруг себя африканских гостей, которые с удовольствием принимали участие в химических экспериментах.

СТЕНДЫ ИЗ АФРИКИ

Большинство участников из африканских стран приехали в классических костюмах, но есть и те, кто пришел в традиционной одежде, или с ее элементами, например, в шапке или платке. Один из участников аккредитовал на мероприятие ребенка и носит его на своих плечах.

Африканские страны тоже представили свои стенды на форуме. Кения привезла больше всех товаров: более 15 вкусов чая, шесть сортов кофе, крема и мед. Как рассказала представитель стенда, во время форума они ориентированы как на розничную торговлю, так и на заключение контрактов на большие поставки.

Кот-д'Ивуар привез орехи, кофейные зерна, масло и какао-бобы, которые можно продегустировать. Представители Конго на свой стенд привезли украшения.

Джибути на своем стенде представляет пищевую соль в форме шариков, которые гости форума принимают за сладости.

РОССИЙСКАЯ ТЕХНИКА

Особенным вниманием членов иностранных делегаций пользуется стенд Рособоронэкспорта в зоне выставки. Здесь представлены автоматы Калашникова, которые любой желающий может взять в руки. Очередь из гостей из африканских стран, желающих сфотографироваться с автоматом Калашникова в руках, выстроилась с самого утра. На стенде представлены модели АК-15, АК-203, АК-204, а также ружье Сайга-12К и снайперская винтовка СВ-98. Путин: РФ списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд

РЖД на форуме представил большой тренажёр — копию кабины машиниста локомотива, она пользуется популярность как у африканских гостей, так и у российских. В кабину выстроилась очередь, иностранные гости не так заинтересованы попробовать себя в роли машиниста, как сфотографироваться в его кресле с разных ракурсов.

Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.