МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 30 миллиардов рублей при спросе в 79,63 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 109,53% от номинала, средневзвешенная цена — 109,5744% от номинала. Средневзвешенная доходность — 6,49% годовых. Выручка от размещения составила 32,872 миллиарда рублей.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.