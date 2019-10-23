ТБИЛИСИ, 23 окт — ПРАЙМ. Национальный банк Грузии продолжил ужесточать монетарную политику в связи с обесцениванием лари и повысил ставку рефинансирования еще на 1 процентный пункт — с 7,5% до 8,5% годовых, заявил регулятор.

Лари ощутимо обесценился с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго. Если официальный курс доллара от Нацбанка Грузии на 21-22 июня составлял 2,78 лари, то к 21 сентября он вырос до рекордных 2,9759 лари. То есть, суммарно лари ослабел на 6%. Курс на 23 октября составляет 2,9710 лари.

"Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии на заседании 23 октября принял решение о повышении ставки рефинансирования на 1 процентный пункт — до 8,5%. Годовая инфляция в сентябре составила 6,4%", — сказано в заявлении.

Нацбанк сообщает, что к инфляции выше целевого уровня наряду с временными факторами приводит номинальная эффективная инфляция обесценивания обменного курса. Согласно прогнозам, инфляция в текущем году останется выше целевого уровня, с марта следующего года начнет замедляться и в среднесрочном периоде приблизится к целевому уровню. Нацбанк обещает наблюдать за ситуацией и в случае необходимости продолжит ужесточение монетарной политики. Следующее заседание комитета состоится 11 декабря.

"В сентябре текущего года Национальный банк Грузии начал ужесточать монетарную политику, исходя из обесценивания валюты, с целью нейтрализации инфляционного давления. … Ужесточение политики будет продолжено до урегулирования давления инфляции", — отмечает регулятор.