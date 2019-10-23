МОСКВА, 23 окт – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В четверг, 24 октября, пройдет очередное заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), которое будет последним для Марио Драги. Уже с 1 ноября на пост главы банка вступает Кристин Лагард. Вряд ли само заседание станет чем-то примечательным, важнее то, что после себя оставляет Драги. Его наследство — раскол в совете управляющих и отрицательные ставки по депозитам, за которые Драги все чаще критикуют.

Ставка рефинансирования ЕЦБ с 2016 года находится на исторически низком уровне 0%, ставка по депозитам на заседании в сентябре была понижена до минус 0,5%, напоминают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Европейский регулятор последние годы фактически является заложником слабой активности в реальном секторе экономики еврозоны. Поэтому в случае глобальной рецессии, у ЕЦБ не будет достаточного пространства для маневра.

ДРАГИ УСТУПАЕТ ЛАГАРД

Заседание 24 октября будет последним под руководством Марио Драги, с 1 ноября ЕЦБ возглавит Кристин Лагард, напоминает главный аналитик Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

"С этой точки зрения, сигналы от Драги, вероятно, будут иметь меньшую значимость, чем обычно. Гораздо более важным для рынка будет первое выступление Лагард 4 ноября", — поясняет она.

На сентябрьском заседании ЕЦБ были анонсированы значительные меры монетарного стимулирования (снижение депозитной ставки и запуск с 1 ноября 2019 года новой программы покупки активов на 20 млрд евро в месяц), поэтому на октябрьском заседании, вероятно, будут объявлены детали обозначенных ранее мер, полагает Евдокимова.

ДЕТАЛИ

Ставка рефинансирования ЕЦБ с 2016 года находится на исторически низком уровне 0%, ставка по депозитам на заседании в сентябре была понижена до минус 0,5% (-10 б.п.), напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

"Тем не менее, монетарные стимулы ЕЦБ оказывают слабое влияние на экономику ЕС", — замечает он.

В своем последнем обзоре МВФ понизил прогнозы по росту экономики еврозоны на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 1,2% и 1,4% соответственно. Для поддержки экономики ЕЦБ объявил о возобновлении QE. Текущая монетарная политика ЕЦБ уже значительно мягче, чем у ФРС (базовая ставка в долларах составляет 1,75-2%). Евро слабел по отношению к доллару на протяжении последнего года, улучшая возможности экспорта из ЕС. Поэтому на ближайшем заседании ЕЦБ, скорее всего, сохранит текущий уровень ставок, считает Монастыршин.

Евдокимова ожидает, что после заседания появится информации о том, какие именно активы будут приобретаться в рамках новой программы (вероятно, в основном, государственные долговые бумаги).

Кроме того, может начаться обсуждение темы максимального объема госдолга, который может находиться на балансе ЕЦБ. В настоящее время потолок установлен на уровне 33% ВВП, и для многих государств, в частности для Германии, объем бумаг на балансе ЕЦБ уже приближается к данной пороговой отметке, что сильно препятствует восприятию новой QE как бессрочной, а именно так ее позиционирует ЕЦБ. Дальнейшее расширение объемов, вероятно, потребует от ЕЦБ решения относительно данного порогового уровня. Этот вопрос будет важной темой в конце 2019- 2020 году, отмечает Евдокимова.

Она уточняет, что дальнейшее снижение депозитной ставки ЕЦБ – весьма вероятный сценарий, но не тема завтрашнего заседания. В настоящее время фьючерсы на Eonia (ставка МБК еврозоны) не закладывают вероятность дальнейшего снижения ставок ЕЦБ в текущем году. Опыт других стран с еще более отрицательными процентными ставками (Швейцария —0.75%, Дания —0.65%) показывает, что при уровне данных отметок эффективность политики отрицательных ставок заметно сокращается, поэтому пространство для дальнейшего снижения ставок ЕЦБ с текущих уровней сильно ограничено, подчеркивает эксперт.

А ЕСЛИ РЕЦЕССИЯ

Дополнительное смягчение монетарной политики ЕЦБ является перспективой следующего года, прогнозирует Монастыршин. Низкий уровень ставок снижает стоимость обслуживания долга для корпоративных и суверенных заемщиков, но не способен сильно стимулировать инвестиционную активность в условиях ожидаемого завершения экономического цикла. В случае необходимости более сильного стимулирования экономики ЕС эксперты ожидают не столько монетарных мер, которые уже исчерпаны, сколько фискальных: снижения налогов, увеличения госрасходов, усиления торгового протекционизма.

Возможные стимулирующие меры монетарной политики в еврозоне и ряде других развитых стран практически исчерпали себя, и не способны придать существенное ускорение экономике, соглашается руководитель отдела управления акциями УК "Открытие" Виталий Исаков.

"В случае наступления глобальной рецессии, ЕЦБ действительно остается "без патронов", — отмечает он.

На данный момент все чаще появляются призывы применить стимулирующую фискальную политику, что, скорее всего, и станет единственным работающим инструментом в случае кризисных явлений, считает эксперт.

В своих комментариях представители ЕЦБ, в том числе глава регулятора, подтверждают ограниченность пространства для дальнейшего стимулирования экономики еврозоны монетарными мерами и призывают государства к более активной стимулирующей бюджетной политике, говорит Евдокимова. По ее мнению, именно этот шаг должен стать источником поддержки для экономики еврозоны в случае ее дальнейшего замедления.