СОЧИ, 23 окт — ПРАЙМ. "Алроса" ожидает, что 2020 год может стать достаточно сложным для алмазного рынка, заявил генеральный директор компании Сергей Иванов, выступая на сессии "Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли" в рамках экономического форума в Сочи Россия-Африка.

По его словам, на рынке сложилась ситуация "идеального шторма", когда "в мидстриме образовалось достаточно большое количество избыточной продукции".

"Конечно, мы понимаем, что рынок характеризуется цикличностью, ситуация выправится рано или поздно. Мы ожидали начала роста к четвертому кварталу этого года. Уже видим определенные позитивные тенденции, но все равно считаем, что следующий год, возможно, будет достаточно сложным, и объемы алмазов, поступающих в систему, нужно будет серьезно контролировать", — сказал Иванов.

Ранее в "Алросе" отмечали, что во второй половине третьего квартала 2019 года наметилась положительная динамика увеличения объемов продаж алмазного сырья вследствие прохождения острой фазы цикла сокращения запасов. Это, по данным компании, создает предпосылки для возможного восстановления активности рынка в будущем.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 9 месяцев 2019 года компания увеличила добычу алмазов на 12%, до 29,7 миллиона карат.