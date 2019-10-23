МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 15 по 21 октября составила 0,1% после четырех недель нулевого роста, с начала года рост цен составил 2,4%, сообщает ведомство.

Четыре прошлые недели инфляция держалась на нулевом уровне, до этого три недели подряд в России сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.

"За период с 15 по 21 октября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала октября он составил 100,1%, с начала года – 102,4% (для сравнения, в октябре 2018 года: в целом за месяц – 100,4%, с начала года – 102,9%)", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,6%, куриные яйца – на 1%, мясные консервы и сыры – на 0,4%, говядину, баранину и сливочное масло – на 0,3%, подсолнечное масло, сметану, творог, ржаной хлеб, вермишель, шоколадные конфеты и чай – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,5%, пшено – на 1,4%, мясо кур – на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на помидоры – 6,2%, огурцы – 5,7%. В то же время морковь стала дешевле на 1,9%, белокочанная капуста – на 1,6%, яблоки – на 1,5%, картофель – на 1,1%, репчатый лук – на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. МЭР РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.