КИЕВ, 23 окт — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз с ростом ВВП в 2020 году на 3,7%, исходя из него будет рассчитана доходная часть госбюджета, заявил в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее кабинет министров Украины утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста экономики на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Верховная рада приняла документ в первом чтении. Замглавы ЦБ Украины Дмитрий Сологуб называл этот проект консервативным. При этом он отмечал, что поданный в парламент проект госбюджета еще будет меняться, в том числе его макроэкономические параметры.

"Минэкономики показало два сценария, по которым может развиваться экономика в следующем году. По первому сценарию, консервативному, Минэкономики повторило прогноз Всемирного банка – это оценка 3,7% рост ВВП…. По оптимистическому прогнозу Минэкономики видит рост на уровне 4,8% ВВП. Мы посмотрели трезво на эти два сценария и выбрали, конечно, консервативный", — заявил Гончарук в ходе брифинга.

По его словам, макроэкономический прогноз необходим для того, чтобы правительство могло "планировать госбюджет на следующий год ко второму чтению". "Это фактически дает нам цифры, из которых мы будет выходить, планируя доходную часть госбюджета на следующий год", — добавил премьер.

Гончарук также сказал, что в прогнозе заложен среднегодовой курс национальной валюты страны на уровне 27 гривен за 1 доллар, вместо 28,2 гривны за доллар, прогнозируемой ранее. Также Гончарук сказал, что по оптимистическому сценарию курс будет на уровне 24,8 гривны за 1 доллар.